Казахстанец взял бронзу на этапе гран-при по дзюдо в Марокко
11 марта 2018, 06:00
Бекадил стал бронзовым медалистом в весовой категории до 73 кг.
Казахстанский дзюдоист Бекадил Шаймерденов попал в призеры на этапе Гран-при в Агадире (Марокко), предает МИА «Казинформ».
Бекадил стал бронзовым медалистом в весовой категории до 73 кг. Чемпионом стал турецкий спортсмен Билал Чилоглу, в финале победив россиянина Мусу Могушкова.
Напомним, вчера Гусман Кыргызбаев (60 кг) взял золото на этапе Гран-при в Марокко, Ерлан Серикжанов (66 кг) стал серебряным призером турнира.
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