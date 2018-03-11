Казахстанец взял бронзу на этапе гран-при по дзюдо в Марокко

Бекадил стал бронзовым медалистом в весовой категории до 73 кг.

Казахстанский дзюдоист Бекадил Шаймерденов попал в призеры на этапе Гран-при в Агадире (Марокко), предает МИА «Казинформ».

Бекадил стал бронзовым медалистом в весовой категории до 73 кг. Чемпионом стал турецкий спортсмен Билал Чилоглу, в финале победив россиянина Мусу Могушкова.

Напомним, вчера Гусман Кыргызбаев (60 кг) взял золото на этапе Гран-при в Марокко, Ерлан Серикжанов (66 кг) стал серебряным призером турнира.



