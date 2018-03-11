Видео группы "Ленинград" и Вадима Галыгина взорвало YouTube

За три дня ролик набрал более 7 млн просмотров.

Клип под названием "8 марта" с участием резидента Comedy Club Вадима Галыгина и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова стал хитом в YouTube, передает Zakon.kz.

За три дня ролик набрал более 7 млн просмотров.

"Мужчины, любите женщин! Данное музыкально-художественное произведение создано для привлечения общественного внимания к проблеме отношений между мужчиной и женщиной", - пояснил царящую на экране вакханалию комментарий к видео.

Кроме Галыгина и лидера "Ленинграда" Шнурова, в клипе снялся руководитель ВИА "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Напомним, группа «Ленинград» к празднику 8 марта выпустила клип на композицию «Не Париж».

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