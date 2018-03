Капитан «Реала» во время матча сбежал в туалет

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос сбежал в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром», передает Лента.ру.

На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение. За время, что «Реал» играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, мадридская команда забила победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил нападающий Криштиану Роналду.

На послематчевой конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. «Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле», — пояснил он.

Сам Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: «Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать».

Típico apretón. / Nature calls.????

Salir. Entrar. / Out & back in. ????????‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. ????

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. ????

¡Seguimos! / Let's keep it up.????#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq