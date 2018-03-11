Землетрясение произошло в 459 километрах от Алматы

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 марта 2018 в 06:19:19 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 459 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.79° с.ш. 82.28° в.д. Глубина 5 км", - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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