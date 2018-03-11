Баскетбольная "Астана" в третий раз в истории обыграла "Химки"

Баскетбольный клуб "Астана" из столицы Казахстана в воскресенье выиграл матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ у подмосковных "Химок" со счетом 84:79. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"Химки" были фаворитом этой встречи, поскольку в 13-ти предыдущих играх этих команд брали верх 11 раз. Но за несколько дней до матча в Астане стало известно, что в столице Казахстана не сыграет самый результативный игрок нынешней регулярки Единой Лиги — Алексей Швед, набирающий в каждом матче не менее 20 очков.

Помимо этого, из-за травм матч с "Астаной" пропускали Томас Робинсон, Энтони Гилл, Тайлер Ханикатт, Андрей Зубков, Дмитрий Соколов и Марко Тодорович. У "Астаны", ведущей борьбу за место в восьмерке, появился шанс доказать, что сенсационный результат в Подмосковье в октябре прошлого года, когда "Химки" на последних секундах игры вырвали победу со счетом 72:71, не был случайностью.

И хозяева паркета этим шансом воспользовались: уже в первой четверти "Астана" сделала для себя 13-ти очковый задел (29:16), который повлиял на общий исход игры. Во второй четверти гости подсократили разрыв (46:38), однако после большого перерыва "Астана" вновь нарастила свое преимущество — до 72:54. И хотя в заключительном отрезке "Химки" выглядели значительно лучше казахстанской команды, догнать хозяев им не удалось — 84:79.

Лучшими в составе столичной команды стали Ике Удано и Малкольм Грант, записавшие в свой актив по 16 очков, "Астана" после этой игры поднялась на 7 место в турнирной таблице регулярного сезона Единой Лиги ВТБ с 22 очками и 38-процентным результатом. Впрочем, казахстанцы могут опуститься обратно на восьмое место уже в воскресенье, если в матче в Перми, который начнется в 18.00 по времени Астаны, местная "Парма" обыграет Цмоки-Минск.

Свой следующий матч "Астана" сыграет 18 марта в гостях с "Нижним Новгородом".