В КЧС прокомментировали ситуацию в ВКО

Из подтопленных домов местным исполнительным органом, ДЧС ВКО и местной полицейской службой было эвакуировано около 400 человек.

В Аягозском районе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Свою роль в подтоплении сыграли талые воды, которые со склонов гор стекают в русло реки. В таких случаях должна исправно работать сеть арычных систем, чтобы была водопропускная система. При сложившейся ситуации ярко видно, что отсутствуют соответствующие водоотводящие системы, каналы, рвы для отвода воды, арычная система засорена или отсутствует вовсе. Это превентивные мероприятия, которые должны проводиться заблаговременно местными исполнительными органами при обязательном участии граждан.

На место ЧС в Аягоз направлены силы и средства Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда в количестве 20 человек личного состава, 5 единиц техники, 3 плавсредств.

Совместными усилиями спасателей и подразделений местных исполнительных органов уложено более 800 штук мешкотары, откачано порядка 4 тысяч кубических метров воды из домов и придворовых территорий.

В кризисном центре ДЧС ВКО продолжается круглосуточное дежурство. На местах и в зонах подтопления производится мониторинг.

В результате сложившихся погодных условий по области в настоящее время подтоплено 40 частных жилых домов, 138 придворовых и 110 территорий дачных домов.

Из подтопленных домов местным исполнительным органом, ДЧС ВКО и местной полицейской службой было эвакуировано около 400 человек. Часть размещены в школе-интернате № 6 города Аягоз, часть у родственников.

В городе Усть-Каменогорске для эвакуации подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба».

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