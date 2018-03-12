Актюбинские аграрии планируют завести 11 тыс голов племенного скота в 2018 году

В рамках проекта будет внедрена единая электронная база реализуемого скота, организован аукцион и площадка для продажи живого скота и сельхозтехники.

Вопросы развития Актюбинского мясного кластера, а также создания первого в Казахстане Центра обслуживания фермеров обсуждены в субботу, 10 марта, на совещании в акимате области с участием представителей крупных сельскохозяйственных формирований, бизнес-сообщества, банковской системы, институтов развития и перерабатывающих предприятий передает пресс-служба акима Актюбинской области.

- Главой государства в ходе расширенного заседания Правительства поручено принять кардинальные меры по развитию животноводства. Речь идет о развитии как мясного, так и молочного направлений. Определенная работа в регионе ведется, но пока ощутимых результатов нет. Роста поголовья в 3-4 процента в год недостаточно. Наша главная цель – отказаться от импорта животноводческой продукции, и наоборот нарастить объемы экспорта, - задал тон совещанию аким области Бердыбек Сапарбаев.

Как доложил руководитель управления сельского хозяйства Кусаин Сарсембай, на сегодня в районах области определены 16 крупных крестьянских хозяйств, которые выразили заинтересованность работать в этом направлении. В планах на текущий год завезти 11 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, в том числе тысячу быков-производителей. На субсидирование покупки скота планируется выделить дополнительные финансовые средства из республиканского бюджета.

Также Актобе станет первым городом в республике, где будет реализован пилотный проект «Центр обслуживания фермеров». В нем сельхоз товаропроизводители по принципу «одного окна» смогут получить полный спектр необходимых услуг.

В рамках проекта будет внедрена единая электронная база реализуемого скота, организован аукцион и площадка для продажи живого скота и сельхозтехники. Там же будут расположены представительства финансовых институтов, оказывающих господдержку аграриям.

Реализовать проект планируется на основе государственно-частного партнерства. В целом создание Центра позволит установить справедливую цену и прозрачность в сфере торговли КРС, обеспечит ветеринарную и пищевую безопасность, что в дальнейшем послужит существенным стимулом для развития сельхоз бизнеса.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил в сжатые сроки доработать список «якорных» крестьянских хозяйств, на базе которых в районах области будет развиваться мясной кластер. Он также акцентировал особое внимание на вопросе усиления контроля эпизоотической обстановки в регионе.

- Идея создания Центра обслуживания фермеров поддержана Министерством сельского хозяйства. Теперь мы должны как можно скорее воплотить ее в жизнь. Крайний срок – 3 квартал текущего года. По моему мнению, реальный эффект от этого почувствуют не только аграрии, но и население. Реализация проекта в конечном итоге позволит удешевить цену сельхозпродукции путем сокращения себестоимости, издержек производства и исключения ненужных посредников, - резюмировал Бердыбек Сапарбаев.

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