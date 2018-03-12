Бывший автогонщик стал первым трансгендером-балериной в Великобритании

Мужчина ростом 190 сантиметров начал принимать женские гормоны два года назад и решил исполнить свою детскую мечту – стать балериной.

Бывший британский автогонщик стал первым трансгендером-балериной, сдавшей вступительный экзамен в лондонской Королевской академии балета, сообщает New York Post.

Балерину, которая ранее была мужчиной по имени Джеймс, теперь зовут Софи Ребекка. Мужчина ростом 190 сантиметров начал принимать женские гормоны два года назад и решил исполнить свою детскую мечту – стать балериной.

"С момента начала занятия балетом и приема женских гормонов моя жизнь сильно изменилась, я, наконец, чувствую себя счастливой в своей собственной коже. До того, как я стала женщиной, есть фотография, где я участвую в раллийных гонках, стрельбе и выгляжу как типичный парень. Но я была далека от этого, я с юного возраста знала, что оказалась в ловушке не того тела", - сказала 37-летняя Софи Ребекка.

"Я нервничала из-за экзамена, когда мне пришлось сдавать его экзаменатору из Королевской академии. Я была убеждена, что потерплю неудачу, но когда узнала, что сдала, это было лучшее чувство в мире", - добавила она.

В настоящее время Ребекка занимается балетом по четыре раза в неделю, продолжая работать как IT-специалист.

Источник rsport.ru