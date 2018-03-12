В семи областях РК объявлено штормовое предупреждение

В ряде регионов ожидаются дожди и снег.

В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 13 марта в Костанайской области ожидается местами низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, на юге Карагандинской областей ожидаются осадки (дождь, снег) и с сохранением положительных температур воздуха, что может привести к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

13-15 марта в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные осадки, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, и может привести к подъему уровней и выходу воды на пойменные участки.

14-15 марта в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег) местами сильные осадки, и с сохранением положительных температур воздуха на юге области, что приведет к дальнейшему таянию снега, стеснению русел рек, подъему уровней воды и подтоплению пойменных участков рек.

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