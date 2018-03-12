Илон Маск рассказал, когда доделает ракету для полета на Марс

Главной задачей своего "марсианского" проекта, о котором Маск говорит уже более десяти лет, предприниматель считает создание на Красной планете автономной колонии с населением до миллиона человек.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, когда стоит ожидать первого полета разрабатываемого его компанией нового межпланетного корабля. Свежими подробностями о задуманной им программе освоения Марса предприниматель поделился на конференции SXSW в Остине, где неожиданно для всех появился на одном из мероприятий, сообщает vesti.ru.

Напомним, в сентябре 2017-го Маск анонсировал свой проект освоения Красной планеты и объявил, что собирается организовать первую доставку груза на Марс в 2022 году. Выполнить полет должна пока еще не готовая сверхтяжелая ракета под кодовым названием BFR. Выступая в воскресенье вечером на SXSW миллиардер предположил, что первые короткие тестовые полеты новой ракеты могут состояться уже в первой половине 2019 года.

"Хотя иногда со сроками у меня бывает немного… ну, вы знаете", — пошутил Маск, намекая на то, что далеко не всегда выполнял свои обещания выпустить тот или иной продукт Tesla или запустить новую ракету SpaceX в обещанные сроки.

Главной задачей своего "марсианского" проекта, о котором Маск говорит уже более десяти лет, предприниматель считает создание на Красной планете автономной колонии с населением до миллиона человек. По его мнению, такое поселение — гарантия выживания цивилизации в случае ядерной войны или другого глобального катаклизма на Земле.

В краткосрочной перспективе марсианской колонии потребуются стеклянные купола, в которых можно будет поддерживать состав воздуха, аналогичный земному, силовая установка и набор других базовых вещей для поддержвания жизни. После того, как инфраструктура будет готова, "реально начнется взрыв возможностей для предпринимательства, потому что Марсу буде необходимо все — от сталеплавильных фабрик до пиццерий".

Но главной угрозой человечеству основатель Tesla и SpacX по прежнему-считает не оружие массового поражения или катастрофические изменения климата, а искусственный интеллект. "Запомните мои слова, — сказал он аудитории на SXSW — ИИ гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?"

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