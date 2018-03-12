«Алюминий Казахстана» возглавил Роман Романов

Президентом АО «Алюминий Казахстана», основного предприятия алюминиевого дивизиона Группы (ERG), назначен Роман Сергеевич Романов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ERG.

Ранее Арман Есенжулов, возглавлявший «Алюминий Казахстана», был назначен президентом АО «Транснациональная компания «Казхром».

42-летний Роман Романов окончил Казахский государственный национальный университет по специальности «Экономика и менеджмент». С 1997 по 2001 год работал в Национальном банке РК. В 2001—2004 годы был консультантом и старшим консультантом отдела аудиторских и бизнес-консультационных услуг международной компании PwC.

Роман Романов в Евразийской Группе более 10 лет. С 2005 года трудился вице-президентом по экономике и финансам, вице-президентом по экономике, финансам и коммерческим вопросам, финансовым директором аппарата управления, первым вице-президентом аппарата управления АО «Казахстанский электролизный завод». С 2015 года — президент этого предприятия.

Роман Романов — обладатель ордена «Құрмет» за значительный вклад в социально- экономическое развитие страны, отраслевого знака «Еңбек Данқы» III степени, медали «Ерен еңбегi үшiн», а также юбилейной медали «20 лет Независимости РК». С 2016 года является депутатом маслихата Павлодарской области.