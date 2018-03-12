Урегулирован арбитражный спор между Кыргызстаном и БТА Банком

Центр судебного представительства Правительства Кыргызской Республики настоящим сообщает об урегулировании миром международного арбитражного спора между Кыргызской Республикой и казахстанским акционерным обществом «БТА Банк» (далее «БТА-Банк»), передает Zakon.kz со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и СМИ Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

В 2011 году «БТА Банк» предъявил к Кыргызской Республике иск в международный инвестиционный арбитраж, администрируемый Постоянным арбитражным судом в Гааге о якобы незаконных действий Правительства Кыргызской Республики и других лиц, которые, как утверждалось «БТА Банком», состояли в незаконной экспроприации 71% акций Истца в дочернем банке «БТА Банка» в Кыргызской Республике. Это по мнению «БТА Банка» нарушило Соглашение между правительствами Кыргызской Республики и Республики Казахстан о взаимной защите инвестиций. Сумма иска составляла 75 миллионов долларов США.

В марте 2018 года Правительство Кыргызской Республики и «БТА Банк» полностью и окончательно урегулировали вышеуказанный спор миром, и арбитражное производство было прекращено.

Согласно мировому соглашению, спор был урегулирован и арбитражное производство прекращено без признания какой-либо ответственности со стороны Кыргызской Республики и без выплаты со стороны Кыргызской Республики какой-либо компенсации.

Необходимо отметить немаловажную роль Правительства Кыргызской Республики, следствием активных действий которого явилось мирное урегулирование.

Согласно условиям Мирового Соглашения, «БТА Банк» также обязался приобрести по рыночной цене у Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики 7,7 процентов акций своего дочернего банка, в настоящее время находящиеся в собственности Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.