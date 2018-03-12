Новый BMW 3-Series G20: первые изображения

Пока немецкая компания BMW проводит обширные тестовые испытания компактного седана 3-Series нового поколения G20 и готовится представить автомобиль, независимые дизайнеры уже готовы показать миру, как будет выглядеть конкурент Audi, Mercedes-Benz и Jaguar.

На этот раз своё видение нового компактного седана BMW 3-Series G20 в сеть выложило популярное издание Carscoops. Как отмечают работники ресурса, во время создания цифровой визуализации 4-дверной модели были использованы шпионские фото новинки.

По мнению авторов картинки, и мы с ними согласны, компактный седан BMW 3-Series (G20) 2019 модельного года будет во многом походить на своего «старшего брата» BMW 5-Series, за исключением некоторых оригинальных решений. Например, в оформление дизайна экстерьера машины появится больше рельефа и скульптурных линий, а также дополнительная хромированная отделка.

Скорее всего, новый компактный седан BMW 3-Series (G20) будет построен на платформе CLAR, что позволить снизить массу автомобиля, а также увеличить его жёсткость. Для седана также будет доступен полный привод xDrive, и целый ряд бензиновых и дизельных моторов, а также гибридная силовая установка.

Очевидно, что в доступной линейке компактного седана BMW 3-Series нового поколения G20 будут как «подогретые» версии, так и «заряженная» модификация M3. Предполагается, что новый BMW M3 получит высокопроизводительный мотор с системой впрыска воды, отдача которого составит около 500 лошадиных сил!

Новый компактный седан BMW 3-Series по-прежнему будет конкурировать на рынке с такими машинами, как Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, Jaguar XE, Lexus IS, Infiniti Q50, Genesis G70 и Kia Stinger. Очевидно, что баварцы не должны «упасть в грязь лицом», и выкатить поистине классный автомобиль.

По данным наших зарубежных коллег, мировая премьера компактного седана BMW 3-Series нового поколения G20 состоится ближе к осени текущего года.

Via livecars

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