Оказавшего сопротивление полиции астанчанина осудили в Алматинской области

Инцидент произошел осенью 2017 года.

Кербулакский районный суд Алматинской области приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы пьяного водителя, оказавшего физическое сопротивление полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в областном ДВД, инцидент произошел осенью 2017 года в селе Басши Кербулакского района. В ходе профилактической отработки стражи порядка организовали преследование автомашины «Тойота Авенсис», водитель которой, проигнорировав требование об остановке, попытался скрыться от полицейских.

«Подозреваемый в итоге был задержан, но в ходе преследования он допустил столкновение с патрульной автомашиной. Иномаркой управлял 38-летний житель Астаны, находившийся в алкогольном опьянении. При задержании мужчина, набросившись с кулаками на полицейских, оказал сотрудникам физическое сопротивление», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Подсудимый, согласно ст. 380 ч.1 Уголовного кодекса, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и решением Кербулакского районного суда приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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