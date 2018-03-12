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Гафт прокомментировал известие о смерти Олега Табакова

Актеры учились на одном курсе.

Фото : РИА Новости/Владимир Вяткин12 марта 2018, 20:45

Российский актер Валентин Гафт прокомментировал известие о смерти народного артиста Олега Табакова, который скончался в Градской больнице в Москве на 83-м году жизни 12 марта, пишет iz.ru.

Гафт рассказал, что Табаков был его другом, они учились на одном курсе. Актер отметил, что ему тяжело и не хочется говорить о смерти Табакова. Также Валентин Гафт назвал друга великим артистом и заявил, что он всегда будет жить.

Ранее СМИ сообщили, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже стало известно, что актер пришел в сознание, однако никого не узнает.


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