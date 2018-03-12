Правила жизни Олега Табакова
Артист - о любви, театре и выборе ролей.
О профессии актёра
Фото: © L!FE/Марат Абулхатин
Да, профессиональное умение пришло ко многим. Мы играем главные роли, наши герои шепелявят, хромают, говорят с акцентом, на нас парики, наклейки, накладки... Но сохранились единицы, способные не только играть роли, но и рассказывать о времени, в котором мы живём, а дороже этого качества в актёре нет.
О дружбе
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Когда называю кого-то другом, то вкладываю в это понятие степень доверия, которую вызывает человек. Отсутствие необходимости изображать что-то. Натуральность и естественность как с одной, так и с другой стороны.
О жизни
Фото: © L!FE/Дамир Булатов
Нужно уметь получать удовольствие и радость от всех сторон жизни. Нет низменных и высоких. Это всё жизнь! И даётся она для того, чтобы жить её набело. Первоначально набело. Одноразово!
О надежде
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Разочарование — это самое страшное дело, которому подвержены бывают люди. Нельзя допускать, чтобы люди разочаровались.
О личностях
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нём масса интересного чаще всего остаётся за кругом нашего внимания. Мы идём по первому слою.
О театре
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю им, что театр — это зона повышенного риска. Социального риска. Ты идёшь в профессию, которая ничего не гарантирует.
О главном
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
Мой девиз — человеку надо быть человеком. И это, наверное, главная проблема — как человеку человеком быть.
О любви
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
Что такое любовь? Знаете, когда мы захотели сына, мы просто пошли и сделали его. А вот когда решили завести ещё одного ребёнка, я работал в Будапеште. Марина Вячеславовна приехала ко мне в Венгрию, расстояние её не остановило. Любовь — это когда нет сил терпеть разлуку.
О выборе ролей
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Наша сегодняшняя всеядность подготавливает нашу завтрашнюю ненужность. Это одна из моих мыслей, достаточно жёстко сформулированных, которая к нашей профессии очень применима.
О будущем
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Если человек не имеет прошлого, он не имеет будущего. Так что забывать — это просто неперспективно.
Источник: L!FE
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!