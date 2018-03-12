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Меркель рассказала о рыбке от Путина

Канцлер отправляет главе России пиво и получает в подарок рыбу.

Фото : Сергей Гунеев / РИА Новости12 марта 2018, 21:06

Канцлер ФРГ Ангела Меркель действительно привозила президенту России Владимиру Путину немецкое пиво. Об этом она рассказала на брифинге с лидерами германских партий, которые войдут в будущее правительство страны, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам политика, они с Путиным иногда передают друг другу деликатесы.

«Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу», — пояснила Меркель.

О пиве от канцлера российский лидер рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен на YouTube 11 марта. По его словам, Меркель во время визитов в Россию иногда привозит его любимый сорт — «несколько бутылочек радебергского».

Ранее в книге «От первого лица» глава государства рассказывал, что во время работы в Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии.


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