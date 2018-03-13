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Скончался актер Олег Граф

В последние годы актер и режиссер активно снимался в кино.

Фото : kino-teatr.ru13 марта 2018, 01:19

Российский актёр и режиссёр Олег Граф скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на агентство НСН.

Артист сыграл множество ролей в спектаклях Театра на Бутырке. Среди известных режиссёрских работ в родном театре — спектакль "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада" и "Воспитанница".

С 2013 года Граф активно снимался в кино, исполняя в основном роли второго плана. Наиболее известные его работы: Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей", патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража", Виктор в "Психологинях".


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