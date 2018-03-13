Умер модельер Юбер де Живанши

Свой модный дом Живанши открыл в 1952 году в возрасте 25 лет, став самым молодым на тот момент кутюрье в истории французской моды.

Французский модельер маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши скончался во Франции в возрасте 91 года, сообщает Лента.ру.

Свой модный дом Живанши открыл в 1952 году в возрасте 25 лет, став самым молодым на тот момент кутюрье в истории французской моды. Известен, в числе прочего, как любимый дизайнер киноактрисы Одри Хэпберн и вдовы президента Кеннеди Жаклин Кеннеди-Онассис.

Юбер де Живанши был отпрыском аристократической фамилии и правнуком французского живописца Пьера-Адольфа Бадена. Учился у модельеров Люсьена Лелонга и Эльзы Скьяпарелли, начинал работать ассистентом в ателье Кристобаля Баленсиаги. Стиль Живанши эксперты определяли как «сдержанную и романтичную элегантность». Именно это качество его одежды нравилось знаменитым клиенткам: голливудской звезде Одри Хепберн и иконе стиля Жаклин Кеннеди-Онассис. В 1995 году модельер оставил работу в своем модном доме. В настоящее время дом Givenchy возглавляет британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

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