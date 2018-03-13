Instagram и Snapchat отключили гифки после обвинений в расизме

Разработчики приложений Instagram и Snapchat отключили возможность прикреплять гифки к своим "сториз" из-за жалоб ряда пользователей — они посчитали, что прикрепляемые файлы могут быть расистского содержания.

Одно из изображений, вызвавших возмущение, — "счётчик смертей в результате преступлений темнокожих". Из-за него разработчики отказались от совместной работы с базой Giphy, сообщает Лайф.

Дело в том, что гифки интегрировались в соцсети из огромного хранилища анимационных картинок — Giphy. И на этом сервисе не все изображения проходили модерацию.

Многие пользователи соцсетей были возмущены отключением GIF-изображений, но разработчики приложений отказались возвращать гифки, пока не будут уверены, что ситуация не повторится.

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