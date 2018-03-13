Новые серии "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.

Киностудия "Союзмультфильм" посвятит все новые серии "Простоквашино" актёру Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в старом мультфильме. В начале каждого эпизода будет появляться памятная надпись, передает Лайф.

— Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии "Простоквашино" памяти Олега Табакова, — цитирует РИА "Новости" председателя правления студии Юлиану Слащеву.

До конца 2018 года выйдет до десяти новых серий мультфильма. Кот Матроскин в новых сериях заговорит голосом Михаила Ефремова, пёс Шарик — Гарика Сукачёва, а Дядя Фёдор — Алексея Онежена.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни.

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