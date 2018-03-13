Министр энергетики рассказал о сроках газификации Астаны

Были определены ответственные госорганы и компании по нескольким направлениям проекта.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал на заседании правительства о газификации Астаны, передает Zakon.kz.

Как известно, глава государства в своем обращении к народу Казахстана поручил в течении года - полтора реализовать проект строительства магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана".

В начале марта в министерстве энергетики было проведено селекторное совещание с участием заинтересованных государственных органов, акиматов Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астана, а также "Самрук-Казына", на котором была одобрена подготовленная министерством Дорожная карта по реализации проекта и сформирована рабочая группа под председательством министра Бозумбаева.

По его словам, были определены ответственные госорганы и компании по нескольким направлениям.

Так, нужно обеспечить разработку и утверждение ПСД и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Срок – июнь 2018 года. Ответственные: МЭ (свод), МИР, акиматы Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астана, КТГ.

Ответственные за определение схемы и условий финансирования проекта путем привлечения средств у международных финансовых институтов - Байтерек (свод), МФ, МНЭ, МЭ, Самрук-Казына, КМГ, КТГ. Срок – июнь 2018 года.

АО "ФНБ "Самрук-Казына" должен создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставный капитал на достаточном уровне для привлечения финансирования. Срок – июнь 2018 года. Ответственные: Самрук-Казына (свод), МНЭ, КМГ, КТГ".

"Приступить к строительству магистрального газопровода и провести торжественную церемонию сварки первого стыка газопровода планируется уже в начале июля текущего года. Также, в целях заполняемости магистрального газопровода и обеспечения поставки газа потребителям, акиматам Карагандинской, Акмолинской областей и г. Астаны необходимо ускорить проектирование и строительство газораспределительных сетей с синхронизацией сроков завершения магистрального газопровода, то есть к июлю 2019 года", - рассказал министр.

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