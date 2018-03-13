Тело американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона выдадут его внуку
Мэнсона до сих пор не захоронили из-за того, что на получение его тела было несколько претендентов.
Фото : i.ytimg.com13 марта 2018, 11:02
Суд округа Керн в американском штате Калифорния разрешил Джейсону Фримену, внуку серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре 2017 года, забрать тело из морга. Об этом сообщает Associated Press, передает Life.ru.
Тело будет передано Фримену, который и решит, как распорядиться останками покойного. Согласно решению суда, он будет ответственным за оплату расходов на похороны и сопутствующие им мероприятия.
Мэнсона до сих пор не захоронили из-за того, что на получение его тела было несколько претендентов.
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