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Тело американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона выдадут его внуку

Мэнсона до сих пор не захоронили из-за того, что на получение его тела было несколько претендентов.

Фото : i.ytimg.com13 марта 2018, 11:02

Суд округа Керн в американском штате Калифорния разрешил Джейсону Фримену, внуку серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре 2017 года, забрать тело из морга. Об этом сообщает Associated Press, передает Life.ru.

Тело будет передано Фримену, который и решит, как распорядиться останками покойного. Согласно решению суда, он будет ответственным за оплату расходов на похороны и сопутствующие им мероприятия.

Мэнсона до сих пор не захоронили из-за того, что на получение его тела было несколько претендентов.


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