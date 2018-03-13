В Афганистане ужаснулись количеством наркоманок в стране

900 тысяч женщин в стране употребляют запрещенные вещества, а число наркозависимых детей младше 10 лет близко к 100 тысячам.

Власти Афганистана пересчитали наркозависимых и обнаружили почти миллион наркоманок. Об этом сообщает TOLO News, передает Lenta.ru.

По информации министерства здравоохранения, 900 тысяч женщин в стране употребляют запрещенные вещества, а число наркозависимых детей младше 10 лет близко к 100 тысячам. Как уточнили представители власти, озабоченность вызывает нехватка реабилитационных центров, которых в стране всего около 20. Сообщается, что большинство из учреждений предназначены только для лечения мужчин.

Издание передает, что сами женщины уверены в бесполезности программ реабилитации. По их словам, оказавшись дома, где их мужья употребляют наркотики, они все равно вернутся к пагубной привычке. Они также считают, что пресекать необходимо именно деятельность дилеров и контрабандистов. «Мой муж употребляет [наркотики], поэтому я к ним и пристрастилась», — сказала одна из женщин.

По данным министерства, в 2017 году в стране с численностью населения 34,5 миллиона человек было около 3 миллионов наркоманов. Однако после отдельного подсчета женщин власти начали подозревать, что реальное число зависимых намного больше.

В 2017 году Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад, в котором указало на исторический рекорд производства опиумного мака в Афганистане. Это произошло после того, как в 2016 году организация предрекла ухудшение ситуации в стране. Тогда в докладе также подчеркнули, что власти практически прекратили борьбу с посевами опиумного мака. Это связано с тем, что афганские силы безопасности заняты борьбой с движением «Талибан» (запрещено в России) и у них не остается ресурсов на борьбу с наркопроизводством. В то же время увеличение посевов мака напрямую связано с ослаблением влияния Кабула в том или ином регионе.

Придя к власти в 2000 году, лидер «Талибана» мулла Омар запретил выращивание в стране опийного мака. Однако после того как в 2001-м США и их союзники объявили режиму талибов войну, боевикам потребовались дополнительные средства на ведение военных действий, и производство опия снова резко пошло вверх.

В Коране нет конкретного предписания относительно наркотиков, однако слова пророка «не навреди себе и другим» часто интерпретируют как запрет на употребление алкоголя и опиоидов.

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