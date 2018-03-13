Станимир Стоилов объявил состав сборной Казахстана на матчи с Венгрией и Болгарией

После матчей 2-го тура Премьер-лиги в составе команды возможны изменения.

Главный тренер Национальной сборной Станимир Стоилов назвал состав команды на матчи против Венгрии и Болгарии, которые состоятся 23 и 26 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КФФ.

Вратари: Александр Мокин, Ненад Эрич (оба – «Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»);

Защитники: Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Евгений Постников (все – «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Станислав Лунин, Нуралы Алип (все – «Кайрат»);

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Бактиер Зайнутдинов (оба – «Астана»), Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Магомед Парагульгов (все – «Кайрат»);

Нападающие: Алексей Щеткин, Роман Муртазаев, Юрий Перцух (все - «Астана»), Сергей Хижниченко, Еркебулан Тунгышбаев (оба – «Ордабасы»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).

Защитники Дмитрий Мирошниченко, Виктор Дмитренко (оба - «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар») вошли в резерв сборной и тоже отправятся с национальной командой.

При этом, после матчей 2-го тура Премьер-лиги в составе команды возможны изменения.

Матч сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а поединок против Болгарии – 26 марта в венгерском городе Фельчут.