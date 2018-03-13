О применении ККМ с ФПД по отдельным видам деятельности
Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 206 утверждены виды деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, что в соответствии с пунктом 5 статьи 166 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года обязанность по применению ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, и некоторые виды деятельности, установленные уполномоченным органом.
Данное положение не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.
Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
Поэтому налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, применяют контрольно-кассовые машины без функции передачи данных.
|
№ п/п
|
Виды деятельности
|
1
|
2
|
1.
|
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.
|
2.
|
Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем.
|
3.
|
Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.
|
4.
|
Розничная торговля аудио- и видеотехникой.
|
5.
|
Розничная торговля электрическими бытовыми приборами.
|
6.
|
Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями.
|
7.
|
Предоставление услуг гостиницами.
|
8.
|
Рестораны и услуги по доставке продуктов питания.
|
9.
|
Деятельность по показу кинофильмов.
|
10.
|
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
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