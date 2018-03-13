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О применении ККМ с ФПД по отдельным видам деятельности

Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 206 утверждены виды деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в соответствии с пунктом 5 статьи 166 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года обязанность по применению ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, и некоторые виды деятельности, установленные уполномоченным органом.

Данное положение не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Поэтому налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, применяют контрольно-кассовые машины без функции передачи данных.

№ п/п

Виды деятельности

1

2

1.

Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

2.

Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем.

3.

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

4.

Розничная торговля аудио- и видеотехникой.

5.

Розничная торговля электрическими бытовыми приборами.

6.

Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями.

7.

Предоставление услуг гостиницами.

8.

Рестораны и услуги по доставке продуктов питания.

9.

Деятельность по показу кинофильмов.

10.

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.


13 марта 2018, 14:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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