О применении ККМ с ФПД по отдельным видам деятельности

Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 206 утверждены виды деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в соответствии с пунктом 5 статьи 166 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года обязанность по применению ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, и некоторые виды деятельности, установленные уполномоченным органом.

Данное положение не распространяются на налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Поэтому налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, применяют контрольно-кассовые машины без функции передачи данных.