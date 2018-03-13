Нужно наказывать НПЦземы за утерю и сокрытие землеустроительных материалов

Если Генеральная прокуратура займется "бардаком" в акиматах и НПЦземах, то изменится многое и мы узнаем много чего интересного.

Необходимо ввести юридическую ответственность сотрудников и должностных лиц Филиалов Департамента земельного кадастра и технического обследования (НПЦземы) за утерю и сокрытие материалов землеустроительных работ.

Я считаю, что это оправданно, учитывая тот факт, что в регионах простые граждане, чьи права на землю оказались ущемленными, лишены возможности защитить их по причине безответственности сотрудников НПЦзем.

Представьте, простые граждане, в случаях наложения границ чужого смежного землепользователя на их границы, могут доказать свою правоту только реальными графическими материалами, отображающими площадные, схематические характеристики земли. В частности, если человеку в суде необходимо обосновать исторические и существующие границы, то ему необходимо представить ситуационные схемы, план земли, исходные и поперечные координаты границ, всевозможные акты выноса границ, рабочие чертежи и схемы границ, землеустроительный план, согласования со смежными землепользователями, земельно-кадастровые карты и топографические снимки. К сожалению, ко всей этой информации в действительности доступ сложен или закрыт. Все эти материалы, казалось бы, открыты для доступа самого собственника земли и землепользователя. Но на деле он не может реализовать свое право.

Всему виной, во-первых, безответственность исполнителей - сотрудников филиалов земельного кадастра, которые не хотят на каждый запрос копаться в пыльных архивах и поднимать талмуды землеустроительных материалов. Им легче отказать в предоставлении информации допустим, об исторических границах, лукаво мотивируя конфиденциальностью, ответить шаблонно по форме и тексту предыдущего письма, не вдаваясь в детали земпроекта или отказать по причине, что информации нет и данные не найдены.

Во-вторых, материалы землеустроительных проектов какой-то давности, реально теряются. Они теряются на этапе передачи от области к городу, если земля вошла в черту населенного пункта. Теряются при передаче в областной архив. Теряются при переездах, ремонтных работах, перемещениях сотрудников. Кстати, теряются и с умыслом. Представьте, что у кого-то осталась единственная возможность заявить в суде, что его исторические границы не менялись и тем самым защитить свое право на землю и жилье. Так, земли и жилья в судебном порядке лишились сотни простых граждан вследствие "накладки" границ, и их численность идет к тысяче. Если внимательно изучить все судебные материалы, можно заметить, что большинство людей в суде не могли заявить необходимые доказательства по причине их отсутствия в архивах. И меня не нужно убеждать, что АИС ГЗК работает, все оцифровано, а виноваты сами люди. Я объезжаю регионы и бесплатно консультирую население разных городов. Сам изучаю их материалы и пришел к этой мысли не сейчас и не вчера. Об этом знают сами сотрудники и должностные лица Филиалов Департамента земельного кадастра и технического обследования Госкорпораций, но умалчивают.

Пора бы навести порядок в НПЦземах. Уверяю, если Генеральная прокуратура займется "бардаком" в акиматах и НПЦземах, то изменится многое и мы узнаем много чего интересного.

С приходом Кайрата Кожамжарова в Генеральную прокуратуру и Жакыпа Асанова в Верховный Суд у простых людей появилась надежда на изменение в лучшую сторону. Я также уверен, что мой призыв не останется без внимания прокуроров Генеральной прокуратуры.

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