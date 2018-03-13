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Сагинтаев пошутил об акимах, согретых лучами весеннего солнца

В ходе заседания правительства были озвучены итоги социально-экономического развития за январь – февраль 2018 года.

Фото : Егемен Қазақстан13 марта 2018, 14:20

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев пошутил на заседании правительства во вторник, передает Sputnik.

Выступая на заседании, министр финансов Бахыт Султанов рассказал, что за прошедший месяц "чемпионами" освоения бюджета стали Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Это стало возможным благодаря реализации необходимых мероприятий.

"Думаю, что их коллеги из других регионов, особенно из южных и западных областей, согреются под лучами весеннего солнца и постараются догнать своих коллег из вышеназванных регионов", — пошутил Султанов.

"Тогда, как сказал Бахыт Турлыханович, начнем с акимов, не согретых лучами солнца", — позже шутя ответил Сагинтаев и передал слово акиму Астаны Асету Исекешеву.


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