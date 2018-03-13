Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея

Объем товарооборота между странами составляет около двух миллиардов долларов.

В ходе встречи глава государства отметил развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Южной Кореей и выразил заинтересованность в их дальнейшем углублении, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

- С вашей страной у Казахстана очень добрые отношения. Объем товарооборота между нашими странами составляет около двух миллиардов долларов. Позитивным является то, что ваши товары стали прибывать к нам через порт Ляньюньган, где у нас есть свой логистический терминал. Казахстан намерен налаживать сотрудничество с Кореей в области новых и цифровых технологий, в сфере индустриализации, медицины и других направлениях, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности укрепления и развития межпарламентских отношений Казахстана и Республики Корея.

В свою очередь Чон Се Гюн поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и обсудить вопросы двусторонних отношений.

Спикер Национальной Ассамблеи отметил стремительные темпы развития Астаны и дал высокую оценку прошедшим в Казахстане глобальным мероприятиям – международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» и XXVIII Всемирной зимней Универсиаде.

Подчеркнув стратегический характер развития двусторонних связей, Чон Се Гюн выразил готовность Кореи стать партнером Казахстана в деле достижения целей Стратегии «Казахстан – 2050».

Кроме того, Спикер Национальной Ассамблеи выразил благодарность народу нашей страны за помощь и оказанную поддержку этническим корейцам, депортированным в Казахстан в 30-е годы прошлого века.

Также Чон Се Гюн рассказал о результатах проведенной встречи со спикером Мажилиса Парламента РК Н.Нигматулиным и подписании Соглашения о сотрудничестве между парламентариями двух стран.

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