Утверждены Правила, сроки и формы представления сведений по пересылке, перевозке, доставке товаров при электронной торговле

Согласно пункту 3 статьи 28 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года лица, осуществляющие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, должны представлять сведения по запросу налогового органа в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.

В соответствии с этим положением приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 221 утверждены Правила, сроки и формы представления сведений лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами по запросу органа государственных доходов. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Сведения представляются с сопроводительным письмом на бумажном носителе - в явочном порядке, заказным письмом по почте либо электронной форме в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа.