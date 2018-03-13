В Актау построят 35-этажный многофункциональный комплекс

Документ подписан между Акиматом Мангистауской области и Суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority.

В рамках делового визита Мангистауской делегации во главе с акимом области Ералы Тугжановым в ОАЭ, был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Строительство многоэтажного многофункционального комплекса» передает пресс-служба акима Мангистауской области.

Документ подписан между Акиматом Мангистауской области и Суверенным фондом Abu Dhabi Investment Authority. 35ти этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес центр и отель, планируют построить в Актау.

Как подчеркивается в меморандуме, работы по проекту строительства будут проводиться с внедрением элементов цифровых технологий. Это будет содействовать трудоустройству местного населения. Также будут привлекаться казахстанские строительные компании и производители стройматериалов для реализации этого проекта

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