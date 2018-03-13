Когда ждать нового дефицита топлива в Казахстане

По прогнозам Минэнерго, впереди два года, спокойных от проблем с ГСМ, после чего очереди на заправках и продажа по талонам возобновятся.

Рабочая группа по анализу строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане изучила производство и потребление автобензина, дизельного топлива и авиакеросина, передает МИА «Казинформ».

Детальный анализ проведен с учетом модернизации существующих трех нефтеперерабатывающих заводов на территории республики. Согласно исследованию, модернизация отечественных НПЗ если и покрывает внутренние потребности рынка основных видов горюче-смазочных материалов, то покрывает лишь в среднесрочном периоде.

«Так, по прогнозным данным, дефицит автобензина образуется после 2021 года, дизельного топлива - после 2023 года и авиакеросина после - 2026 года. Кроме того, как показывает практика, внеплановая остановка любого из существующих НПЗ республики создает дефицит горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке», - говорится в ответе Министерства энергетики на официальный запрос.

В Минэнерго добавили, что в рабочую группу по анализу строительства четвертого НПЗ вошли представители министерств энергетики, национальной экономики, комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, АО «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA», а также независимые эксперты. В их числе Ляззат Киинов - доктор технических наук, нефтяник, и Владимир Капустин - академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии переработки нефти факультета химической технологии и экологии Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

«На данный момент для принятия решения по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода рабочей группой прорабатывается вопрос разработки предварительного технико-экономического обоснования. Месторасположение и параметры завода будут определены в рамках предварительного ТЭО», - отмечается в ответе.

Ранее, министр энергетики Канат Бозумбаев заявлял, что четвертый НПЗ в Казахстане должен быть построен к 2022 году.

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