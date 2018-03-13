Новое авиасообщение Актау-Дубай откроется в 2018 году в международном аэропорту Актау

Меморандум подписан между Аэропортом г. Актау и авиакомпанией «Fly Dubai».

В рамках делового визита Мангистауской делегации во главе с акимом области Ералы Тугжановым в ОАЭ, был подписан Меморандум о новом авиасообщении между Актау и Дубай передает пресс-служба акима Мангистауской области.

Меморандум подписан между Аэропортом г. Актау и авиакомпанией «Fly Dubai». В документе говорится о создании условий для открытия и развития сообщения между Мангистауской областью и городом Дубай/ОАЭ.

Авиакомпания «Fly Dubai» с октября 2018 года откроет новый регулярный рейс Дубай-Актау-Дубай на сезон 2018/2019 гг.

АО «Международный аэропорт Актау» окажет поддержку в организации соответствующего аэропортового и наземного обслуживания, а также выгодную ценовую политику.

По словам двух сторон, новое авиасообщение будет способствовать увеличению потока туристов из Казахстана и пограничных государств (России, Туркмении, Узбекистана) в ОАЭ, а также ожидается увеличение числа транзитных пассажиров через международный аэропорт Актау.

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