Новое авиасообщение Актау-Дубай откроется в 2018 году в международном аэропорту Актау
Меморандум подписан между Аэропортом г. Актау и авиакомпанией «Fly Dubai».
В рамках делового визита Мангистауской делегации во главе с акимом области Ералы Тугжановым в ОАЭ, был подписан Меморандум о новом авиасообщении между Актау и Дубай передает пресс-служба акима Мангистауской области.
Меморандум подписан между Аэропортом г. Актау и авиакомпанией «Fly Dubai». В документе говорится о создании условий для открытия и развития сообщения между Мангистауской областью и городом Дубай/ОАЭ.
Авиакомпания «Fly Dubai» с октября 2018 года откроет новый регулярный рейс Дубай-Актау-Дубай на сезон 2018/2019 гг.
АО «Международный аэропорт Актау» окажет поддержку в организации соответствующего аэропортового и наземного обслуживания, а также выгодную ценовую политику.
По словам двух сторон, новое авиасообщение будет способствовать увеличению потока туристов из Казахстана и пограничных государств (России, Туркмении, Узбекистана) в ОАЭ, а также ожидается увеличение числа транзитных пассажиров через международный аэропорт Актау.
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