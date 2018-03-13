Казахстанец одержал победу на турнире по смешанным единоборствам в Сеуле

Казахстанский боец Шахмарал Джетписов одержал победу на международном турнире по смешанным единоборствам и стал чемпионом Angel’s Fighting, передаёт BNews.kz.

Шахмарал Джетписов получил пояс WSA (Всемирной Южно-Азиатской версии), одержав победу над южнокорейским бойцом на третьей минуте в первом раунде. К своему сопернику боец применил болевой приём на руку. Турнир проходил 12 марта в Сеуле (Южная Корея).

Отметим, казахстанский атлет Джетписов имеет за плечами достижения на чемпионатах по боевому самбо, рукопашному бою, является неоднократным чемпионом «Алаш Прайд». В 2014 году на международном турнире по смешанным единоборствам «Даймонд файт Дружба» в главном бою вечера Шахмарал Джетписов нокаутировал американца Джеффа Монсона. Занимался казахстанский боец под руководством тренера Хантемирова и Бердикеева.