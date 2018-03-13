Нацбанк озвучил механизмы реализации ипотечной программы «7-20-25»

Национальный банк определил четыре основных этапа подготовки к реализации Программы «7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, выступая 13 марта на заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что при реализации первого этапа необходимо восстановить механизм секьюритизации ипотечных кредитов, максимально задействовав возможности банков и фондового рынка: «Уже в ближайшее время Правление Национального Банка рассмотрит вопрос создания 100%-ной дочерней специальной компании - оператора Программы. Капитал новой компании будет сформирован за счет средств Национального Банка. Капитал необходим компании для привлечения средств с финансового рынка на рыночных условиях на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками по формуле 7-20-25. Это и есть механизм секьюритизации».

Второй этап подразумевает признание этой компании финансовым агентством для эффективной реализации программы.

«Это означает, что для облигаций компании будет такое же налогообложение, как для государственных ценных бумаг. Необходимые законодательные поправки Национальный банк направит на рассмотрение в правительство уже в марте», - рассказал Д. Акишев.

Третий этап характеризуется тем, что новые возможности жилищной инициативы являются беспрецедентным шагом государства, предоставляют каждому льготные условия. Но программа не должна давать повода для иждивенчества.

«Финансовые условия программы требуют платежеспособности будущих заемщиков. В программе сможет принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход. Критерии сейчас отрабатываются с банками. Например, при стоимости жилья в размере 7 млн. тенге ежемесячный платеж составит не более 50 тыс. тенге, что в целом приемлемо для большинства работающих казахстанцев. Не исключается дифференциация стоимости жилья по крупным городам и регионам, так как стоимость жилья различна», - сказал глава финрегулятора.

Четвертый этап обозначает, что льготные ипотечные кредиты должны быть полностью обеспеченными и абсолютно возвратными.

«Потребуется пересмотреть некоторые нормы, введенные в последние годы, которые сделали ипотечное кредитование не привлекательным. Национальный банк также направит на рассмотрение в правительство необходимые законодательные поправки», - рассказал Д. Акишев.

Глава финрегулятора добавил, что указанные параметры программы являются предварительными и будут еще обсуждаться с заинтересованными государственными органами и банками: «Не менее важным является также учет мнения и интересов местных исполнительных органов в части повышения обеспеченности населения жильем в регионах. В этих условиях мероприятия и сроки реализации, которые обозначены в Дорожной карте по реализации Пяти социальных инициатив президента Республики Казахстан, нами поддерживаются при условии своевременной реализации законодательных поправок».