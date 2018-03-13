Индийские фермеры вышли на протест с солнечными батареями на голове

35 тысяч человек устроили поход из одного города в другой и не останавливались ради подзарядки устройств.

11 марта несколько десятков тысяч индийских фермеров прибыли в Мумбаи - столицу штата Махараштра. Так фермеры и крестьяне закончили свой недельный протестный марш: они прошли 167 километров пешком из другого города, чтобы потребовать от властей снизить налоги и провести сельскохозяйственную реформу. В протестах приняли участие 35 тысяч человек, пишет TJ.

Марширующие практически не останавливались в местах с электроэнергией, поэтому столкнулись с проблемой - разряжающимися телефонами. СМИ заметили, что некоторые фермеры закрепили на своих головах солнечные панели размером с планшет, чтобы заряжать свои устройства и помогать другим.

Любимое фото с марша — у фермеров нет доступа к электричеству, поэтому Лакшман Басре прошёл шесть дней с небольшой солнечной панелью на голове. Он использовал её, чтобы зарядить свой телефон, а также телефоны других марширующих.

48-летний Нату Удар рассказал местному телеканалу, что изначально покупал панель домой. "Я установил её на голову, чтобы помочь себе и другим", - отметил он. Панели на голове или в руках использовали и другие индийцы.

Власти индийского штата встретились с протестующими и пообещали удовлетворить часть их требований в течение полугода.

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