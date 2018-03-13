В Алматы сошьют самое длинное лоскутное одеяло

Его площадь будет составлять 25 500 кв.м.

В рамках празднования "Наурыз-2018" в Алматы будет сшито самое длинное "Құрақ көрпе" (Quraq korpe). В мегаполисе хотят установить новый рекорд "Книги рекордов Гинесса", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Планируется, что площадь национального лоскутного одеяла будет составлять 25 500 кв.м. Организаторы отмечают, что после установки рекорда и получения сертификата, кусочки көрпе презентуют на различных выставках по всей республике.

Старт мероприятия пройдет в День празднования "Наурыз-2018" 22 марта и завершится в сентябре, в Парке Первого Президента, во время празднования Дня города Алматы, где цельное Quraq kórpe будет расстелено и презентовано жителям и гостям города.

Для реализации проекта в 25 библиотеках города будет осуществляться прием элементов традиционного казахского одеяла.

"Каждый кусочек "Құрақ көрпе" представляет собой многообразие нашей Родины: ее степи, горы и реки, а главным символом является - единение народа. В РК проживает более 130 национальностей. Как лоскутки одеяла плотно сплетаются в одном полотне, так и мы объединены одной страной", - прокомментировали в Управлении культуры и архивов города Алматы.

Отметим, что предыдущий рекорд по пошиву был установлен в 2000 году, в городе Порто (Португалия), Manta da Cultura размером в 25 100 кв.м.

Еще один рекорд поставит компания MacTea, которая устроит грандиозное чаепитие 22 марта 2018 года на улице Жибек Жолы. Для этого будет установлена большая чайная чашка в 2 000 литров, в которой на глазах у жителей и гостей города Алматы будет заварен растворимый чай 3 в 1 от марки. Благодаря этому организаторы планируют напоить чаем более 20 000 человек.

Отметим, что после подсчетов всех ингредиентов инспектор "КИНЭС” зафиксирует чашку с напитком как новый рекорд, при подтверждении фактов компании будет вручен сертификат и занесен в казахстанскую книгу рекордов "КИНЭС".

Напомним, что основные праздничные мероприятия "Наурыз-2018" будут разворачиваться сразу на нескольких площадках мегаполиса с 21 по 25 марта с 10:00 утра до 21:00 вечера. Так, 22 марта традиционно на площади Астана будет организован большой праздничный концерт, а также фестивали национальной кухни и др.

Празднования будут проводиться и на улицах Панфилова и Жібек Жолы с 22 по 25 марта с 10:00-22:00, планируется что улицы посетят более более 120 000 человек. Также Алматы посетят представители 12 стран: Иран, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Турция, Индия, Пакистан, Афганистан, Ирак, Туркменистан и др.

Помимо этого, праздник весны и обновления природы отметят на сцене возле академии Жургенова, в Атлетической деревне, на территории "Almaty Arena" и др.

Празднование "Наурыз-2018" будет длиться в течение месяца: с марта по апрель текущего года.

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