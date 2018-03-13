С 2006 года Казахстан оказал гуманитарную помощь Таджикистану на $34,5 млн

Гуманитарную помощь Казахстан оказывает регулярно.

Казахстан оказал гуманитарную помощь Таджикистану на 34,5 млн долларов с 2006 года. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2006 года в денежном эквиваленте нами оказана гуманитарная помощь на 34,5 миллиона долларов США. (...) В последний раз на 3,9 миллионов долларов. До этого были доставлены продукты питания, палатки, все, что необходимо для того, чтобы в первое время после стихийного бедствия оказать своевременную помощь попавшим в затруднительные условия населению», - рассказал он на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел РК.

По словам Нурлана Сейтимова, гуманитарную помощь Казахстан оказывает регулярно. «Дело в том, что Таджикистан подвержен большому воздействию стихийных бедствий: оползни, камнепады, наводнения, землетрясения. Дороги перекрываются, жители остаются в затрудненных ситуациях. Зная это, наша страна регулярно помогает. Нашу помощь очень ценит таджикский народ», - отметил он.

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