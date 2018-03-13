Аким СКО поручил проводить рейды по сдерживанию цен

Значительный вклад в инфляцию внесло увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

На заседании акимата Северо-Казахстанской рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за прошедшие два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдельной темой для разговора стал рост цен на товары и услуги. По информации руководителя департамента статистики Марал Нуржауповой, индекс потребительских цен по области за январь-февраль сложился выше, чем в целом по республике и составил 2,1%. Тогда как по стране он равен 1,3%. Цены на продовольственные товары и платные услуги повысились на 2,5% и 2,7%, соответственно. Это на 1,1% выше, чем в целом по стране.

К примеру, цена на овощи и фрукты поднялась на 6,8%. Огурцы подорожали на 38%, помидоры - на 18%, виноград - на 19%, бананы - на 11%, в пределах 2-5% повысилась цена на морковь, картофель, молочные изделия, мясо и морепродукты.

Рост цен объяснила руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова. По ее словам, значительный вклад в инфляцию внесло увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Сложившийся уровень цен на рис, масло подсолнечное, огурцы и помидоры обусловлен высокими затратами на логистику и отразилась сезонность», - сказала К.Жарова.

Парадоксальная ситуация сложилась в районах области. По словам К. Жаровой, в селах цены на овощи, молоко и мясо выше, чем в Петропавловске. Аким области Кумар Аксакалов работу по сдерживанию цен управления и акимов районов назвал крайне слабой.

«Акимы районов должны ежедневно мониторить цены. Управление должно было координировать эту работу и контролировать. В итоге, там, где продукты, производятся, они дороже. Есть закон, который позволяет применять штрафные санкции к предпринимателям, которые превышают предельно допустимые цены на социально значимые товары. Нет установленных предельных цен - устанавливайте. Все необходимые меры надо принимать, чтобы не допустить роста цен. Если он есть - это отсутствие системы контроля со стороны местных исполнительных органов», - подчеркнул К.Аксакалов.

Аким области распорядился проверить каждый факт повышения цен на товары и услуги и поручил проводить рейд по сдерживанию цен каждый день.

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