Делегация РК принимает участие в 62-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

Участие в мероприятии международного масштаба стало возможным благодаря инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Официальная делегация Республики Казахстан принимает участие в работе 62-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которое посвящено вопросу активизации сельских женщин. Сессия проходит с 10 по 16 марта 2018 года в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz.

Участие в мероприятии международного масштаба стало возможным благодаря инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК под руководством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. Работа казахстанской делегации в 62-й сессии Комиссии ООН по положению женщин показывает, что женскому предпринимательству в Казахстане уделяется особое внимание.

В состав казахстанской делегации вошли член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, вице-министр юстиции РК Эльвира Азимова, консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК, член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Гаухар Нурахметова, Председатель Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» Лаззат Рамазанова.

Как отметил в своем выступлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, именно работа этой Комиссии ООН показывает позитивный рост.

Стоит подчеркнуть, что сельские женщины составляют более четверти всего населения мира. Из них, большинство, заняты в глобальном сельском хозяйстве.

«Есть очень важный аспект, в фокусе обсуждения вопрос положения сельских женщин и девочек. Много интересного и полезного для работы нашего Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен». Есть передовой опыт и к нему мы будем стремиться. Работа Комиссии очень интенсивная, график мероприятий плотный. Уникальная возможность «сверить часы», - подчеркнула председатель Совета деловых женщин НПП Лаззат Рамазанова.

Напомним, что это не первый выход Совета деловых женщин НПП на международный уровень. С 15 по 16 февраля 2018 года в Анкаре состоялся первый бизнес-форум деловых женщин Казахстана и Турции. В состав казахстанской делегации вошло порядка 50-ти деловых женщин РК.

Справочно:

Казахстан входит в состав Комиссии на 2014-2018 годы и уделяет повышенное внимание вопросам женщин по всему спектру ключевых тем повестки дня Организации, в т.ч. укреплении мира и безопасности, достижении устойчивого развития, искоренении нищеты, борьбе с изменением климата, защите прав человека.

Казахстан присоединился к таким основополагающим документам по вопросам гендерного равенства, как Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинская декларация и Платформа действий, и принимает практические меры по реализации Целей устойчивого развития.

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