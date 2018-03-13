Александр Герлиц занял шестое место в биатлоне на Паралимпиаде

Герлиц допустил 6 промахов на огневом рубеже и преодолел гонку за 40 минут и 51 секунду

Член сборной Казахстана Александр Герлиц занял шестое место на биатлонной дистанции 12.5 км на Паралимпийских Играх в Пхенчхане, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Герлиц допустил 6 промахов на огневом рубеже и преодолел гонку за 40 минут и 51 секунду. Первое место занял француз Бенджамин Давет, второе - украинец Игорь Рептюк, третье – канадец Марк Арендз.

Что касается пара-биатлона сидя, то, наш соотечественник Сергей Усольцев стал 11-м на аналогичном соревновании.

Напомним, что ранее на лыжных соревнованиях Александр Герлиц занял четвертое место, что является самым высоким достижением для наших паралимпийцев на главных стартах четырехлетия с 1994 года.