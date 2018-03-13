Заместитель Председателя Сената Парламента РК подчеркнул, что Республика Корея является ключевым стратегическим партнером Казахстана в Восточной Азии.

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров встретился со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Се Гюном, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Приветствуя гостя, Б.Бекназаров подчеркнул, что Республика Корея является ключевым стратегическим партнером Казахстана в Восточной Азии.

«Мы заинтересованы в развитии диалога с Вашей страной во всех сферах и на всех уровнях», - сказал он.

Вице-спикер Сената поздравил Корею с проведением зимних Олимпийских Игр, отметив успешное выступление на соревнованиях корейской команды.

Стороны договорились укреплять межпарламентское сотрудничество. В обеих палатах казахстанского Парламента функционируют группы по сотрудничеству с Кореей, а в Национальной Ассамблее действует группа дружбы с Казахстаном. Чон Се Гюн пригласил казахстанских парламентариев посетить с визитом Корею.

Спикер Национальной Ассамблеи выразил поддержку целям, определенным в Стратегии «Казахстан-2050», а также высказал благодарность казахскому народу за помощь этническим корейцам, депортированным в Казахстан.

Обсудив перспективы укрепления двусторонних отношений, Б.Бекназаров подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.

Вице-спикер Сената поблагодарил Корею за активное участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Он отметил, что Казахстан заинтересован в активном участии корейского бизнеса в реализации проектов по развитию в нашей стране наукоемких, высокотехнологичных производств.

Во встрече приняли участие вице-спикер Мажилиса Владимир Божко, сенаторы Георгий Ким, Едил Мамытбеков, Нуржан Нурсипатов.

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