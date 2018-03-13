В ВКО направляют гуманитарную помощь

В регионах открыты пункты приёма помощи для пострадавших. Люди приносят вещи первой необходимости, средства гигиены, резиновые сапоги и продукты питания.

Подтопления в Восточно-Казахстанской области могут повториться в ближайшее время. Такой прогноз озвучил замминистра внутренних дел - Юрий Ильин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Сейчас в результате принимаемых мер вода убывает, из 140 домов, подтопленными остаются шесть. В Аягозском районе, по данным регионального штаба по ЧС, 260 человек вернулись в свои дома. Между тем в регионах открыты пункты приёма помощи для пострадавших. Люди приносят вещи первой необходимости, средства гигиены, резиновые сапоги и продукты питания.

Сегодня члены штаба по ЧС во главе с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым оценили масштабы ущерба от паводка в Аягозском районе. Встретились с пострадавшими. Каждый затопленный дом будет обследован, и всем пострадавшим окажут помощь, - заявил глава региона.

Сейчас в эвакуационном пункте Аягоза находится 74 человека, из них 42 ребенка. Население обеспечено горячим питанием. Людям оказывается психологическая поддержка. 260 человек уже вернулись в свои дома. Но в МВД не исключают повторных подтоплений. На юге и востоке Казахстана ожидаются повышение температуры и осадки.

- Штормовое предупреждение мы получали, доводим его до местных исполнительных органов и до населения. В ближайшее время в этих регионах возможно повторение данных явлений, - говорит заместитель Министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

Между тем в Астане и других областях Казахстана проводится сбор помощи для пострадавших от паводка. Как отметили общественные деятели и представители Федерации профсоюзов, в течение трех дней в Восточный Казахстан отправятся первые грузовики с гуманитарной помощью.

Вся собранная помощь будет направлена в Аягозский район. Кроме того, областной молодежный центр перечислит однодневную заработную плату на счёт фонда помощи пострадавшим.

Главный имам мечети «Халифа Алтай» Ермек кажы Мукатай рассказал, что прихожане и Духовное управление мусульман Казахстана также открыли пункты приема помощи жителям Аягозского и других пострадавших районов.

- Мы всегда занимаемся благотворительностью. И мы будем передавать от нашего населения то, что передает народу прихожане. Это одежда обувь, это продукты и возможно денежные средства, - говорит главный имам мечети «Халифа Алтай» Ермек кажы Мукатай.

В результате принимаемых мер вода убывает. За эти дни из подтопленных территорий откачено порядка 34 тысяч кубов воды. Спасатели в круглосуточном режиме мониторят реки и талые стоки. В Усть-Каменогорске на случай ЧС подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба». В селе Мамай Батыр и Курчумском районе обеспечен пеший проход для населения. Рассматривается вопрос по восстановлению мостов и прокладке объездной дороги. В Кризисном центре ДЧС ВКО продолжает работу оперативный штаб.

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