Медучреждения Астаны объединят в многопрофильные центры

Завершить реструктуризацию планируют до 2025 года, согласно комплексному плану развития медорганизаций.

В Астане пройдёт масштабное объединение больниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

- На базе нескольких медучреждений создадут 4 крупных многопрофильных центра, - говорит заместитель руководителя городского управления здравоохранения Тимур Муратов.

Завершить реструктуризацию планируют до 2025 года, согласно комплексному плану развития медорганизаций. Первый многопрофильный центр объединит в себе городскую больницу №2 и перинатальный центр №1.

Второй кластер создадут на базе Первой городской больницы, там же построят собственный роддом на 250 койко-мест.

Третья многопрофильная больница будет создана путём объединения Железнодорожной больницы и Перинатального центра №3. Туда возможно войдёт и Центр дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путём.

Четвертый медицинский кластер объединит Онкологический центр и Городскую инфекционную больницу.

По словам Тимура Муратова, здания рядом расположенных больниц объединят тёплыми коридорами. Реорганизацию планируют провести по принципу ГЧП, средства из бюджета на строительство дополнительной инфраструктуры выделять не будут, уточнил спикер. Во сколько обойдётся инвесторам такой проект, в управлении пока не подсчитали.

- Это все делается для удобства пациентов. Пациент пришел в одну организацию, и все его вопросы заканчиваются в одной организации. Таких вопросов, например, в одной больнице не приняли, здесь такого нет, приедете сюда, или же вот здесь мы у вас выявили, мы вас переведем в другую больницу, - сообщил заместитель руководителя Управления здравоохранения г. Астана Тимур Муратов.

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