Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Индонезии

Спикер Сената передал индонезийскому руководителю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в октябре текущего года.

Находящийся с визитом в Индонезии Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд двусторонних встреч, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Центральным событием визита стала встреча К. Токаева с Президентом Индонезии Джоко Видодо. По поручению Главы государства Н. Назарбаева Спикер Сената передал индонезийскому руководителю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в октябре текущего года и принять участие в работе VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Межрелигиозный форум в Астане, как отметил К. Токаев, стал признанной диалоговой площадкой, на которой за одним столом собираются не только религиозные лидеры, но и ведущие мировые политики. Участие в работе нашего Съезда принимали Генеральный секретарь ООН, главы многих государств, руководители международных организаций.

Председатель Сената подчеркнул, что личное участие в Астанинском форуме главы крупнейшего мусульманского государства на планете, с учетом важной роли Индонезии в исламском мире, будет способствовать успеху предстоящего саммита, который будет посвящен теме «Религиозные деятели за безопасный мир».

Говоря о перспективах двусторонних отношений, К. Токаев обратил внимание на особое значение, которое Казахстан придает развитию всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Индонезией – одной из ведущих стран Юго-Восточной Азии. В последние годы положительные тенденции наметились по всем направлениям двусторонних отношений, в частности, в сфере торгово-экономического, межрегионального сотрудничества, культурно-гуманитарного и межпарламентского взаимодействия.

К. Токаев остановился на перспективах, открывающиеся в связи с запуском новых транспортно-логистических маршрутов, в первую очередь связанных с планами по сопряжению казахстанской программы «Нұрлы Жол» с инициативой КНР «Экономический пояс Шелкового пути». В частности, активизации торгово-экономического сотрудничества будут способствовать возможности транспортного коридора «Казахстан - порт Ляньюньган (КНР) - морские порты Азиатско-Тихоокеанского региона»

Учитывая богатый опыт Индонезии в сфере исламского финансирования, казахстанская сторона высказала заинтересованность в привлечении индонезийских финансовых институтов к работе в рамках Международного финансового центра в Астане. Как известно, одним из приоритетных направлений деятельности МФЦА Глава государства определил исламское финансирование.

Джоко Видодо в свою очередь поблагодарил Президента Н. Назарбаева за приглашение посетить Казахстан и высказал намерение предпринять все меры с целью расширения двусторонних политических, экономических и культурных связей.

Перспективы укрепления межпарламентских связей стали предметом беседы Спикера казахстанского Сената с Председателем Народного консультативного конгресса Индонезии Зулкифли Хасаном. К. Токаев проинформировал собеседника об особенностях политической системы Казахстана и рассказал о конституционных полномочиях верхней Палаты Парламента. Особый интерес индонезийской стороны вызвали планы Казахстана по реализации пяти президентских социальных инициатив, а также программы политической и духовной модернизации.

Вопросы диалога законодательных органов стали основной темой встречи К. Токаева с Председателем Совета народных представителей Индонезии Бамбангом Сусатио. В ходе беседы была отмечена важная роль парламентской составляющей в укреплении казахстанско-индонезийского взаимодействия. К. Токаев призвал к активизации работы депутатских групп дружбы, действующих в законодательных органах двух стран.

Программу визита К. Токаева продолжит встреча с Вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой, намеченная на 14 марта.

В рамках культурной программы члены казахстанской делегации посетили Национальный монумент независимости и тематический парк «Таман Мини Индонезия» в Джакарте.

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