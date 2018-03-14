Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы

Официальный представитель МИД РФ ответила на требование Лондона о предоставлении Москвой комментария по делу Скрипаля.

Никто не может выдвигать РФ 24-часовые ультиматумы, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте 12 марта, сообщает ТАСС.

Мэй призвала Россию до конца вторника, 13 марта, дать ответ о производимых страной нервно-паралитических веществах.

"После того, о чем говорил президент [Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию], ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать - я даю России 24 часа [ультиматума]", - заявила Захарова. "Речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы", - уточнила она. "Не надо пугать" РФ, также добавила официальный представитель МИД.

Захарова уточнила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не обладает реальными фактами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Про яд никто ничего не знает, давайте говорить честно и объективно, и Тереза Мэй, у которой нет никаких реальных фактов на руках", - сказала Захарова, добавив, что ситуация вокруг отравления Скрипаля является примером действия британской пропагандистской машины.

"Все, что нам рассказывают через телевизор, через СМИ, как они говорят, что там русская пропаганда и так далее - это классическая британская пропагандистская машина. Все орудия ее практически сейчас работают", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что для расследования инцидента Лондон не задействовал "ни один законный механизм, в основе которого лежит международное право". "Есть все инструменты, чтобы передать информацию, запросить у российской стороны, коль скоро ее обвиняют в причастности. Этого ничего не сделано - есть заявление, есть использование дипломатических ресурсов (вызов посла - прим. ТАСС), какие-то оскорбления чуть ли не персональные в адрес российских представителей. Этот арсенал весь использован", - отметила она, добавив, что в подобных случаях есть четкая схема международного взаимодействия.

Захарова также сообщила, что Великобритания пока не дала никакого ответа на вопросы России по инциденту со Скрипалем. "Мы просим предоставить полный объем информации по этому вопросу. Пока все это без ответа", - подчеркнула она.

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