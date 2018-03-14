Минфином утвержден ряд нормативных документов касательно применения ККМ

В соответствии с пунктом 9 статьи 166, пунктом 8 статьи 167, пунктом 2 статьи 170, статьей 171 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 208 утверждены:

1) Правила применения контрольно-кассовых машин;

2) форма регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;

3) форма книги учета наличных денег;

4) форма книги товарных чеков;

5) форма товарного чека;

6) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);

7) Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

После введения в действие приказа от 16 февраля 2018 года признаются утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов РК.

Основные положения Правил применения контрольно-кассовых машин

Применение контрольно-кассовых машин включает в себя:

1) постановку контрольно-кассовой машины на учет;

2) внесение изменений в регистрационные данные;

3) снятие контрольно-кассовой машины с учета;

4) эксплуатацию контрольно-кассовых машин.

Следует отметить, что Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины выдается налогоплательщику при постановке ККМ всех типов (ККМ без функции передачи данных, ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных и ККМ, являющейся аппаратно-программным комплексом) на учет в органах государственных доходов, хранится в течение всего срока эксплуатации ККМ и предъявляется по требованию должностного лица органов государственных доходов.

При эксплуатации контрольно-кассовой машины ответственное лицо налогоплательщика:

1) осуществляет ввод информации о денежном расчете в соответствии с руководством по эксплуатации контрольно-кассовой машины;

2) в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины заполняет и выдает товарный чек;

3) в случае временного отсутствия сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных, использует автономный режим работы контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных;

4) заполняет книгу учета наличных денег;

5) при завершении смены выполняет процедуру «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.

Согласно Правилам книги учета наличных денег заполнятся только при использовании ККМ без функции передачи данных, книги товарных чеков - при использовании ККМ без функции передачи данных и ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Снятие фискального отчета осуществляется органами государственных доходов в случаях:

1) проведения налоговых проверок;

2) замены блока фискальной памяти;

3) снятия с учета контрольно-кассовой машины;

4) осуществления ремонта контрольно-кассовой машины, требующего введение пароля доступа к фискальной памяти;

5) полного заполнения книги учета наличных денег;

6) утери (порчи) книги учета наличных денег.

Основные положения Правил включения (исключения) моделей ККМ в (из) государственный (государственного) реестр (реестра)

Рассмотрение вопросов о включении модели ККМ в государственный реестр осуществляется на основании налогового заявления о включении модели ККМ в государственный реестр заинтересованного лица. При этом включению в государственный реестр подлежат только ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Исключение модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра производится уполномоченным органом в случае несоответствия характеристик модели контрольно-кассовой машины, указанных в документации, представленной в уполномоченный орган при включении в государственный реестр, техническим требованиям. Орган государственных доходов о принятом решении об исключении модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра уведомляет налогоплательщика, применяющего данную модель контрольно-кассовой машины, не позднее шестимесячного периода до исключения модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра.

Основные положения Правил приема, хранения сведений с ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных

Передаваемые сведения используются органами государственных доходов для целей налогового администрирования.

При этом оператор фискальных данных выполняет следующие задачи:

1) прием сведений о денежных расчетах от налогоплательщиков;

2) хранение полученных сведений о денежных расчетах на собственных электронных носителях;

3) передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования.

Налогоплательщик, поставивший на регистрацию в органы государственных доходов ККМ, направляет оператору фискальных данных через его портал электронное заявление о регистрации, перерегистрации и снятии с учета контрольно-кассовой машины. При подаче заявления о регистрации налогоплательщик заключает с оператором фискальных данных договор оказания услуг по приему, хранению и передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиком при реализации товаров, работ, услуг.

На сервере оператора фискальных данных обеспечивается хранение в течение срока исковой давности по налоговому обязательству и требованию, установленного налоговым законодательством, следующих сведений:

1) регистрационные данные, указанные в заявлении налогоплательщика;

2) регистрационные данные контрольно-кассовой машины;

3) информация о каждом денежном расчете, осуществленном при реализации товаров, работ, услуг;

4) текущее действующее значение токена каждой контрольно-кассовой машины;

5) фискальный признак каждого денежного расчета.