Минфином утвержден ряд нормативных документов касательно применения ККМ
В соответствии с пунктом 9 статьи 166, пунктом 8 статьи 167, пунктом 2 статьи 170, статьей 171 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 208 утверждены:
1) Правила применения контрольно-кассовых машин;
2) форма регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;
3) форма книги учета наличных денег;
4) форма книги товарных чеков;
5) форма товарного чека;
6) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);
7) Правила приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
После введения в действие приказа от 16 февраля 2018 года признаются утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов РК.
Основные положения Правил применения контрольно-кассовых машин
Применение контрольно-кассовых машин включает в себя:
1) постановку контрольно-кассовой машины на учет;
2) внесение изменений в регистрационные данные;
3) снятие контрольно-кассовой машины с учета;
4) эксплуатацию контрольно-кассовых машин.
Следует отметить, что Регистрационная карточка контрольно-кассовой машины выдается налогоплательщику при постановке ККМ всех типов (ККМ без функции передачи данных, ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных и ККМ, являющейся аппаратно-программным комплексом) на учет в органах государственных доходов, хранится в течение всего срока эксплуатации ККМ и предъявляется по требованию должностного лица органов государственных доходов.
При эксплуатации контрольно-кассовой машины ответственное лицо налогоплательщика:
1) осуществляет ввод информации о денежном расчете в соответствии с руководством по эксплуатации контрольно-кассовой машины;
2) в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины заполняет и выдает товарный чек;
3) в случае временного отсутствия сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных, использует автономный режим работы контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных;
4) заполняет книгу учета наличных денег;
5) при завершении смены выполняет процедуру «конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.
Согласно Правилам книги учета наличных денег заполнятся только при использовании ККМ без функции передачи данных, книги товарных чеков - при использовании ККМ без функции передачи данных и ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных.
Снятие фискального отчета осуществляется органами государственных доходов в случаях:
1) проведения налоговых проверок;
2) замены блока фискальной памяти;
3) снятия с учета контрольно-кассовой машины;
4) осуществления ремонта контрольно-кассовой машины, требующего введение пароля доступа к фискальной памяти;
5) полного заполнения книги учета наличных денег;
6) утери (порчи) книги учета наличных денег.
Основные положения Правил включения (исключения) моделей ККМ в (из) государственный (государственного) реестр (реестра)
Рассмотрение вопросов о включении модели ККМ в государственный реестр осуществляется на основании налогового заявления о включении модели ККМ в государственный реестр заинтересованного лица. При этом включению в государственный реестр подлежат только ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных.
Исключение модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра производится уполномоченным органом в случае несоответствия характеристик модели контрольно-кассовой машины, указанных в документации, представленной в уполномоченный орган при включении в государственный реестр, техническим требованиям. Орган государственных доходов о принятом решении об исключении модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра уведомляет налогоплательщика, применяющего данную модель контрольно-кассовой машины, не позднее шестимесячного периода до исключения модели контрольно-кассовой машины из государственного реестра.
Основные положения Правил приема, хранения сведений с ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных
Передаваемые сведения используются органами государственных доходов для целей налогового администрирования.
При этом оператор фискальных данных выполняет следующие задачи:
1) прием сведений о денежных расчетах от налогоплательщиков;
2) хранение полученных сведений о денежных расчетах на собственных электронных носителях;
3) передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов в оперативном режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования.
Налогоплательщик, поставивший на регистрацию в органы государственных доходов ККМ, направляет оператору фискальных данных через его портал электронное заявление о регистрации, перерегистрации и снятии с учета контрольно-кассовой машины. При подаче заявления о регистрации налогоплательщик заключает с оператором фискальных данных договор оказания услуг по приему, хранению и передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиком при реализации товаров, работ, услуг.
На сервере оператора фискальных данных обеспечивается хранение в течение срока исковой давности по налоговому обязательству и требованию, установленного налоговым законодательством, следующих сведений:
1) регистрационные данные, указанные в заявлении налогоплательщика;
2) регистрационные данные контрольно-кассовой машины;
3) информация о каждом денежном расчете, осуществленном при реализации товаров, работ, услуг;
4) текущее действующее значение токена каждой контрольно-кассовой машины;
5) фискальный признак каждого денежного расчета.
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