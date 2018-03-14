Утверждены формы налоговых заявлений

В целях приведения норм законодательства в соответствие с требованиями действующего с 1 января 2018 года Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, приказом Министра финансов РК от 12 февраля 2018 года № 160 утверждены следующие формы налоговых заявлений:

1) налоговое заявление о проведении налоговой проверки;

2) налоговое заявление о прекращении деятельности;

3) налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности;

4) налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности;

5) налоговое заявление на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения;

6) налоговое заявление на получение подтверждения налогового резидентства;

7) налоговое заявление на получение справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов;

8) налоговое заявление о постановке на регистрационный учет;

9) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета;

10) налоговое заявление о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой;

11) налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;

12) налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика;

13) налоговое заявление о возврате налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам, работам, услугам, приобретаемым за счет средств гранта;

14) налоговое заявление на получение выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам;

15) налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов;

16) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

17) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины;

18) налоговое заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат;

19) налоговое заявление по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 23 марта 2018 года. Наряду с этим признаются утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов РК.

Напомним, что пунктом 1 статьи 206 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года установлено, что налоговым заявлением является документ налогоплательщика (налогового агента), представляемый в налоговый орган с целью реализации его прав и исполнения обязанностей в случаях, установленных Налоговым кодексом.