Утвержден Перечень мест перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в которых применяется система двойного коридора

Согласно статье 340 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза может применяться система двойного коридора.

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица.

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Евразийского экономического союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования.

Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Перечень мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора, а также порядок формирования такого перечня утверждаются уполномоченным органом. В соответствии с этим положением приказом Министра финансов РК от 15 февраля 2018 года № 192 утверждены:

1) Перечень мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора;

2) Правила формирования перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 23 марта 2018 года.