На Украине назвали отказ от турниров в России «соревнованием по идиотизму»

Борцы сборной Украины должны были поехать на чемпионат Европы в Каспийске, однако не смогут сделать этого.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев заявил, что отказ страны от участия в турнирах на территории России — это «соревнование по принятию идиотских решений». Слова функционера приводит «Советский спорт».

«Это такая извращенная политика — кто наперегонки быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот», — заявил Тедеев.

Он напомнил, что на подготовку к соревнованиям были потрачены большие деньги, за которые теперь кто-то должен ответить. «Не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А то, что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России», — продолжил функционер, отметив, что спортсмены долгое время готовились и «зализывали травмы», а за них принимает решение «какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках».

Борцы сборной Украины должны были поехать на чемпионат Европы в Каспийске, однако не смогут сделать этого, потому что 13 марта страна временно отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».